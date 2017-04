Giornata del libro: gli hotel con dedica per i booklovers

Un’occasione unica per concedersi un soggiorno da dedicare al grande piacere della lettura. Proprio durante le vacanze, secondo una recente ricerca di un’agenzia di viaggi online, gli italiani leggono di più, e durante la scorsa estate è avvenuto il sorpasso: il supporto digitale ha superato il classico libro di carta con il 62% delle preferenze.



Le mete della Liguria - Tra le proposte, consultabili sul sito Golden Book Hotels, si trova Mete di Liguria, consorzio di dimore di charme situate nel Ponente Ligure, alcune sul mare e altre nell’entroterra, per assaporare il piacere del relax e della lettura. E ancora il Relais di Tenuta Santa Caterina, tra le colline del Monferrato in provincia di Asti, dove la dolcezza della natura accompagna le delizie dell’enogastronomia. Oppure il Relais Villa Roncuzzi, a due passi da Ravenna, ideale per chi cerca un soggiorno dai ritmi slow, ispirato al lusso discreto delle cose autentiche.



Buen retiro a Milano e Venezia - I Golden Book Hotels distribuiti in tutte le regioni italiane sono 48 e tra quelli che offrono proposte speciali si trova Palazzo Vitturi di Venezia, elegante boutique hotel di sole 16 stanze, situato a breve distanza da piazza San Marco e dal Ponte di Rialto. L’idea perfetta per chi cerca un soggiorno raffinato e di classe. In provincia di Milano, ad Arluno, si trova invece il San Giacomo Horses & Agriturismo. Dalla città a questo buen retiro il viaggio è davvero breve, ma la sensazione è quella di trovarsi a migliaia di chilometri di distanza dal rumore e dalla folla: una vera oasi di pace, dove è possibile anche prendere lezioni di equitazione, tra una lettura e l’altra.



Atmosfera country in Sicilia - La Masseria Susafa di Polizzi Generosa (PA) offre la tranquilla semplicità di un’atmosfera country chic, che rimanda al tempo di una Sicilia aristocratica e di lunghe villeggiature. Luoghi e regioni diverse che hanno in comune una filosofia di vacanza improntata al relax.