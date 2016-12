Franciacorta: trekking e relax tra i vigneti

Il Wine Trekking arriva in Franciacorta e, come ogni vero trekking, prevede delle tappe in cui concedersi riposo e relax dopo l'impegno della camminata, ma in questo caso la pausa ha qualcosa di veramente speciale: ad attendere i trekkers una degustazione guidata di Franciacorta, di tipologia diversa da sosta a sosta.

Il Wine Trekking ha come scenario l'angolo più remoto e incontaminato di questa straordinaria terra di grandi vini, dove i fianchi delle colline si fanno più pendenti e i vigneti da cui proviene il più prezioso dei vini italiani a Metodo Classico vengono coltivati su terrazzamenti. L'iitinerario si snoda nei 34 ettari della tenuta dell'Azienda Al Rocol di Ome (Bs) ( www.alrocol.com ) che ha mappato i percorsi più belli dal punto di vista paesaggistico e più interessanti dal punto di vista atletico-sportivo. Seguendo gli antichi sentieri che dalla cantina si inerpicano tra vigne, ulivi, prati e boschi, la prima tappa è il vecchio roccolo di caccia - oggi dismesso - da cui deriva il nome dell'azienda, straordinaria architettura vegetale, con querce secolari i cui rami si intrecciano gli uni negli altri: all'ombra rifrescante degli alberi, la prima degustazione è riservata al Satèn Martignac, il più morbido dei Franciacorta, dal perlage finissimo e persistente, che nel nome rievoca la piacevolezza della seta.



Paesaggi spettacolari - Man mano si sale, la vista si apre su scorci spettacolari sulle colline. Seconda tappa, il vigneto Ca' del Luf (casa del lupo) per assaggiare il Franciacorta Brut che viene prodotto con le sue uve di Chardonnay. Dopo aver attraversato il vigneto Vecchio da cui proviene (il più antico della tenuta), l'ultima degustazione è riservata al Rosè Le Rive, a cui il Pinot Nero conferisce un corpo e un vigore particolari, e viene fatta in cantina. Il percorso si conclude con una visita guidata in cantina, che fa scoprire i segreti della meticolosa e lenta lavorazione del Franciacorta.



Fino a novembre - Il trekking dura 3/ 4 ore e viene organizzato per piccoli gruppi su prenotazione, in modo da poter concordare se si preferisce farlo la mattina o il pomeriggio. Fino a novembre verranno organizzate anche alcune uscite durante il week end, le cui date saranno pubblicate sul sito Passata la brutta stagione, il Wine Trekking riprenderà con la primavera. Chi lo desidera, può fermarsi a pernottare nelle stanze o negli accoglienti appartamenti dell'Agriturismo ricavato nel corpo centrale della tenuta e in un vecchio rustico fra i vigneti. Oppure può gustare i genuini cibi dai sapori dimenticati preparati con i prodotti dell'orto e della fattoria.



