Mezzano, il fascino antico della montagna

Tra i monti del Trentino orientale, nella valle del Primiero proprio di fronte alle splendide Pale di San Martino, e a pochi chilometri di distanza da Fiera di Primiero e da San Martino di Castrozza, si nasconde uno tra i "Borghi più Belli d'Italia", Mezzano di Primiero. Luogo di grande fascino perché custode fiero della sua identità, del suo passato e della sua tradizione rurale che celebra con itinerari a tema dedicati all'acqua, agli orti, all'architettura contadina così come alle tracce d'arte che qui si declinano in incisioni, affreschi e cataste di legna, incanta i suoi visitatori con la sua disarmante semplicità. Meta ideale per chi desidera concedersi qualche giorno all'insegna della lentezza e della genuinità. Una vacanza semplice e proprio per questo unica per i tempi odierni.

MEZZANO DI PRIMIERO, LA RISCOPERTA DELLA SEMPLICITA' - Entrato a gran merito nella schiera de "I Borghi più Belli d'Italia", immerso in una commovente scenografia dolomitica, Mezzano di Primiero è uno di quei luoghi capaci di sorprendere anche il più disincantato turista. Qui tutto emana un fascino unico, il fascino delle cose semplici e genuine. Il passato altrove dimenticato, legato a doppio nodo alla ruralità montana, a Mezzano non si limita a sopravvivere, ma è vivo. È presente nelle antiche case contadine, sapientemente ristrutturate; nel campanile a cipolla di San Giorgio, dai chiari richiami tirolesi; nelle graziose piazze con le loro fontane ma soprattutto in un continuo e convinto omaggio alla natura. Tutto il borgo è un piccolo museo all'aperto, un museo da godere passeggiando lungo i diversi itinerari a tema, pensati per coinvolgere il visitatore alla scoperta dei "Segni sparsi del rurale": acqua, orti, architetture, dipinti murali, antiche iscrizioni e cataste artistiche. TANTI ITINERARI IN ONORE DELLA NATURA - All'acqua Mezzano dedica un itinerario che conduce alla scoperta delle numerose fontane del paese, di cui soltanto 5 sono ubicate nel centro storico, dei lavatoi e delle lisiere (lavanderie), delle roste (canali d'irrigazione), dei resti di mulini e segherie e dei tre stoli, vera rarità. Non avete idea di cosa siano gli stoli? Dal tedesco "stollen", ovvero galleria, sono piccoli acquedotti in cunicolo ideati per captare l'acqua e condurla in paese al coperto. Un altro itinerario proposto da Mezzano è quello attraverso gli orti del borgo di Mezzano. Se ne contano ben 400, uno ogni quattro abitanti. Ogni orto rispetta fedelmente la tradizione trentina che vuole una spartizione della terra tra ortaggi, fiori, odori, piante da frutto e viti rampicanti. Dei veri e propri orti-giardino. ITINERARI D'ARTE - Mezzano sfoggia, nel suo modo discreto, pregevoli dipinti murali, frutto di un'espressione figurativa molto diffusa. Gli affreschi, per lo più a soggetto religioso e frutto di pittori itineranti o anche semplici muratori e imbianchini locali, si concentrano soprattutto lungo le direttrici principali, lungo le quali muovevano le processioni. Un variopinto itinerario, di circa 20 opere, scandito da altarini, nicchie con statue, piccole ancone, Crocifissi, Madonne con Bambino, capitelli, patroni e santi-guerrieri che tradiscono una profonda religiosità. Le pitture erano si segno di devozione (e a volte ex-voto) ma venivano commissionate anche a protezione della casa o a ostentazione di prestigio sociale. Infine su una parete nel centro del paese c'è la copia (l'originale è nella galleria d'arte Orler a Favaro Veneto) del dipinto di Davide Orler, apprezzato pittore mezzanese, scomparso un paio d'anni fa.