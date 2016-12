Festa della mamma: 24 ore di allegria

IN ALTO ADIGE LA MAMMA SI FESTEGGIA IN FATTORIA - In Alto Adige il 12 maggio non si festeggia con i soliti regali, ma con un'iniziativa davvero originale: “Porta la mamma in fattoria”. I protagonisti dell'evento, circa 80 masi - In Alto Adige il 12 maggio non si festeggia con i soliti regali, ma con un'iniziativa davvero originale:. I protagonisti dell'evento, circa 80 masi Gallo Rosso , sparsi in tutto l’Alto Adige, che propongono per la Festa della Mamma un trattamento mezza pensione, in modo che la mamma non deve cucinare e la vacanza è di assoluto relax. A completare la vacanza: ricche colazioni contadine, prodotti freschi e genuini, come succhi di frutta, latte appena munto, burro preparato in casa, torte e delizie tipiche altoatesine e cene a base di specialità tipiche del territorio: canederli, Schlutzer, strudel di mele e krapfen al papavero.

Ma il riposo e il divertimento sono garantiti per tutti i membri della famiglia: mentre infatti i genitori si rilassano, i bambini non hanno un minuto per annoiarsi: foraggiare gli animali, andare a vedere la mungitura delle mucche in stalla, accarezzare i cuccioli e giocare nei prati sono attività che tengono impegnati i bambini (e fanno stare la mamma tranquilla). Inoltre, tra le varie offerte, oltre alla mezza pensione, ci sono proposte wellness come: bagni di fieno, proposte di bricolage per cimentarsi con i lavoretti tipici del luogo, proposte sportive come nordic walking e passeggiate in mezzo alla natura.

A MINITALIA LEOLANDIA, LA MAMMA DIVENTA CHEF - A Minitalia Leolandia è cominciato ufficialmente “Mamme in Festa”: il mese dedicato a festeggiare tutte le mamme d'Italia. A dare il via alle celebrazioni “Mamma Chef Italia operazione merenda”, un evento che ha visto cimentarsi ai fornelli le mamme con i loro bimbi per cucinare insieme una merenda golosa. Inoltre, ogni giorno di maggio una mamma verrà eletta sindaco del parco e, ogni weekend, dolci sorprese e abbonamenti in regalo. Prendendo ispirazione da un famoso programma di cucina, Minitalia Leolandia ha organizzato il suo mini talent: “Mamma Chef Italia operazione merenda”. - Aè cominciato ufficialmente: il mese dedicato a festeggiare tutte le mamme d'Italia. A dare il via alle celebrazioni, un evento che ha visto cimentarsi ai fornelli le mamme con i loro bimbi per cucinare insieme una merenda golosa. Inoltre, ogni giorno di maggio una mamma verrà eletta sindaco del parco e, ogni weekend, dolci sorprese e abbonamenti in regalo. Prendendo ispirazione da un famoso programma di cucina, Minitalia Leolandia ha organizzato il suo mini talent: “Mamma Chef Italia operazione merenda”.

La prima prova vede le mamme partire alla volta della Minitalia per una “spesa” un po’ particolare: aiutate dai loro bimbi e da un super maneggevole passeggino Peg-Perégo, hanno recuperato nelle più belle piazze italiane gli ingredienti per creare la loro merenda. Messi insieme gli ingredienti, si passa alla fase decisiva in cui le coppie mamma e figlio, seguendo i consigli di un’esperta pasticcera, hanno amalgamato il composto per creare dei golosi muffin al cioccolato bianco e limone. Una volta conclusa la preparazione, i concorrenti mettono a cottura i dolci nei velocissimi forni Panasonic, da cui in 4 minuti si è sprigionato tutto il profumo di una merenda fatta in casa. Alla fine, nessuna eliminazione, ma un goloso spuntino per tutti. Ma siccome per festeggiare la mamma un giorno non basta, il parco le dedica tutto il mese di maggio con eventi e appuntamenti davvero originali.