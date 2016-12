18 aprile 2014 Pasqua e Pasquetta: tante idee su dove andare e cosa fare Suggerimenti utili su dove e cosa fare per trascorrere un perfetto Lunedì dell'Angelo, rigorosamente all'aria aperta Tweet google 0 Invia ad un amico

09:44 - Lunedì dell’Angelo si sta avvicinando e non avete ancora la più pallida idea di dove trascorrere questa giornata di festa? Ecco a voi qualche idea utile su dove e cosa fare il 21 aprile.

TRA PARCHI, EVENTI DIVERTENTI E PIC-NIC- Avete una passione innata per parchi, natura, fiori e giardini? Bene il network dei Parchi Più Belli d'Italia, offre in tutta Italia occasioni imperdibili, per la Pasquetta 2014, tra tradizionali cacce all’uovo, animazioni per i più piccoli, passeggiate tra alberi di agrumi in fioritura o in boschi incantati. Ad esempio: Villa La Pescigola a Fivizzano (Massa Carrara) propone per il 21 aprile animazione e caccia all'uovo per i più piccoli nella stupenda cornice del Festival dei Narcisi, un mare di 400 varietà di narcisi multicolori, alcuni dei quali rarissimi, e dai raffinati profumi che aleggiano nella brezza dando il benvenuto ad ogni visitatore. Anche la Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Parma) ha organizzato per i suoi visitatori due giornate speciali, con delle visite guidate che in occasione delle festività allargano il percorso al Giardino farnesiano, il piccolo gioiello della Rocca, alla scoperta dei suoi particolari architettonici, botanici e alberi da frutto.



E poi ancora: Villa della Pergola ad Alassio (Savona), un angolo di paradiso che ha da poco riaperto i suoi cancelli al pubblico, propone per il giorno di Pasquetta, per il 25 Aprile e per il primo Maggio, una visita ai suoi giardini. Sarà l'occasione per ammirare le fioriture delle spine, delle oltre 20 varietà di glicine e delle prime rose in particolare le varietà più antiche. Villa Taticchi di Ponte Pattoli (Perugia) per Pasquetta organizza una grande festa dei bambini con il coniglio Pasqualino e una caccia al tesoro nel profumato giardino della Villa. l'Isola del Garda (Brescia) per il 21 aprile propone invece il suo tradizionale Family Day con visita guidata, pranzo al sacco e divertimento per i bambini tra giochi e animazione in un incantevole scrigno che racchiude capolavori architettonici, artistici e botanici in piena fioritura.



A Casalzuigno (Varese), Villa della Porta Bozzolo apre le sue porte per offrire intrattenimento per tutta la famiglia, laboratori ludico-didattici per grandi e piccini tra cui una divertentissima caccia alle uova e visite guidate alle suggestive sale affrescate della Villa. Una magnifica passeggiata primaverile vi aspetta al Giardino della Kolymbetra (Valle dei Templi, Agrigento) per inebriarsi dell'intenso profumo degli agrumi in piena fioritura. Sarà possibile visitare il giardino seguendo i viottoli che si diramano tra gli alberi di arancio, percorrere il sentiero che conduce ai ruderi del Tempio di Vulcano, scoprire assieme ai bambini piante coltivate e frutti. Infine, a mezzogiorno sarà possibile gustare un menù casalingo o prenotare un cestino picnic con cibi rustici della campagna agrigentina. Sempre durante il giorno di Pasquetta il Parco del Castello di Masino, Caravino (Torino) sarà teatro di un grande picnic a cielo aperto grazie a un'ampia zona ristoro dove poter festeggiare in allegria il Lunedì dell'Angelo.



Sarà possibile visitare i meravigliosi interni del Castello, assistere a gare di Agility ed esibizioni di Disc Dog, partecipare ad attività di outdoor come il Nordic Walking e a corse su sterrato per bikers. Per i più piccini non mancheranno attività ludico-ricreative come giochi a tema e scuola di mini circo. Infine anche il Parco di Villa Gregoriana (Tivoli, Roma) si trasformerà, per la festa di Pasquetta, in una fucina a cielo aperto di giochi e attività per tutta la famiglia, con visite guidate e laboratori di Riuso e Riciclo, per un'immersione totale nella natura all'insegna dell'aria aperta e del buon cibo. I visitatori potranno acquistare un cestino pasquale e godersi un picnic nel bosco immersi in un paesaggio naturale e allietato dallo scroscio delle cascate.



Ai tipici pic nic ed escursioni nella natura preferite un bel giretto in un trenino storico? Allora il vostro giorno di Pasquetta ideale è a bordo del “TrenoBLU”, il treno a vapore che proprio il 21 aprile inaugura la sua nuova stagione 2014 con La proposta della giornata, “Scoprire Palazzolo sull’Oglio ed il Lago d’Iseo”, porterà a conoscere, con la collaborazione ed il contributo dell’Amministrazione Comunale, la cittadina bresciana che, viste le tante ricchezze storiche, artistiche ed ambientali, ben si presta ad una scoperta turistica inusuale tra visite guidate ai resti del castello ed alla Torre del Popolo, dal torrione delle vecchie mura alla varie chiese e pievi del centro storico. Non mancheranno poi le opportunità di sosta (e giochi per i più piccoli) nei bei parchi cittadini, con percorsi attrezzati lungo il fiume. Al termine della visite e dopo il pranzo presso ristoranti/pizzerie convenzionate (per chi lo desidera) o al sacco, nel pomeriggio il treno proseguirà il suo viaggio lungo i binari della ferrovia turistica Palazzolo – Paratico Sarnico per arrivare, costeggiando sempre il fiume Oglio, fino al lago d’Iseo con i bei lungolago ed i parchi di Paratico e Sarnico dove completare la giornata in tutto relax.



Infine per tutte le famiglie torna per l’ottavo anno di fila la divertente festa di Pasquetta nella splendida cornice della Rocca Visconteo-veneta di Lonato del Garda (Brescia). Tantissime le novità dell’edizione 2014 a partire dal pic nic. Durante tutta la giornata la compagnia “Le Maggic” organizzerà giochi, spettacoli, animazioni e piccoli laboratori per grandi e piccoli. La bravissima danzatrice sui trampoli Daniela Visani accoglierà tutti gli ospiti all’ingresso e i bambini ammireranno la bravura di questa artista che ha già ottenuto molti riconoscimenti anche a livello nazionale. Il “maggico” Arry – clown, acrobata, mago, truccatore, twister di palloncini, intrattenitore, presentatore, showman – terrà tutti impegnati con spettacoli di magia comica, “indovina chi?”, caricature, palloncini e truccabimbi. Alessandro Arrighini è uno dei più noti animatori bresciani, presente in moltissime feste di piazza, ideatore di progetti per le scuole e organizzatore di eventi per importanti parchi divertimento.



Nel pomeriggio Federico Braguinsky, alias Fede Scoch, coinvolgerà il pubblico con due spettacoli del suo show “Psircotropico!”, un mix di umorismo, giocoleria, giochi di fuoco e acrobazie in sella ad una mini bici con il coinvolgimento diretto del pubblico. Altri animatori della compagnia capitanati da “Marvel Lora” si dedicheranno ai bambini più piccoli con giochi di gruppo e fiabe animate.I laboratori didattici saranno dedicati per l’intero pomeriggio a piccoli lavoretti dedicati alla Pasqua, uova colorate, disegni, collage. Si potrà approfittare anche per visitare la Casa-museo del Senatore Ugo Da Como con i suoi venti ambienti completamente arredati, le splendide collezioni storico-artistiche (dipinti, arredi lignei, sculture e maioliche) e la meravigliosa Biblioteca con oltre 52.000 volumi (codici miniati, incunaboli, cinquecentine e rarità bibliografiche). L’evento si terrà anche in caso di maltempo; il grande padiglione eventi situato nel Quartiere Principale della Rocca verrà infatti trasformato per l'occasione in area giochi e picnic con una serie di allestimenti che delimiteranno le zone di gioco e degli spettacoli.