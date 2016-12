26 marzo 2014 Matera vista da Casa Noha È il primo bene Fai della Basilicata. Cancello d'ingresso alla città rappresenta, grazie al suo percorso multimediale, un modo unico di conoscere la storia di Matera Tweet google 0 Invia ad un amico

17:33 - Circa un mese fa nel cuore di Matera è stato inaugurato il primo Bene Fai della Basilicata: Casa Noha, un nuovo cancello d’ingresso per visitare l’antica Civita. Un’opportunità di scoperta della città attraverso un inedito percorso multimediale. Un Bene che non è solo un luogo della memoria ma anche un centro di conoscenza, un punto di partenza per scoprire una storia preziosa e delicata.

MATERA, UNA STORIA SCRITTA NEL TUFO – Per carpire l’anima della città non esiste un mezzo migliore di una bella passeggiata a piedi su e giù per i suoi vicoli, perdendosi attraverso le sue innumerevoli bellezze. Tutto l’abitato è costituito da migliaia di “abitazioni troglodite” (testimonianza del concetto primordiale di casa, chiese rupestri (dal 1978 inserite nel Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano www.parcomurgia.it) ed è diviso in innumerevoli “vicinati”: gli antichi quartieri. Il cuore della città antica, detto “Civita”, sorge su un alto picco roccioso e la Piazzetta Pascoli rappresenta il punto panoramico più interessante di tutta Matera.



Da qui potrete ammirare lo straordinario paesaggio dei Sassi e dell'altopiano della Murgia. Se invece avete voglia di visitare una delle più alte testimonianze architettoniche dirigetevi in Piazza Duomo dove si erge la Cattedrale di Santa Maria della Bruna, pregevole esempio di stile romanico-pugliese, che porta il nome della patrona della città. Ai due lati del centro storico sorgono poi due depressioni naturali, due mezzi imbuti che ricordano l'Inferno di Dante, con i due “Sassi”: il quartiere Barisano e il Caveoso dove sorge l'omonima chiesa costruita cinquecento anni fa proprio sulla soglia di uno strampiombo.



Poco distante da qui si trova poi il piccolo Monte Errone nella cui roccia è stata scavata una delle chiese rupestri più belle e antiche di Matera: Santa Maria de Idris con i bellissimi affreschi raffiguranti la testa di S. Andrea e quelli della Madonna con Bambino. A strapiombo sulla Gravina, sulla strada per il lago S. Giuliano e sotto un vigneto si trova poi la suggestiva Cripta del Peccato Originale con un ciclo di affreschi tra i più importanti del X secolo. Tra le innumerevoli chiese rupestri spicca anche il Parco dei Monaci, il complesso più interessante per aspetti paesaggistici.