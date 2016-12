Isole più belle del mondo: ecco la Top10

Sono questi i principali vincitori dei premi Travelers’ ChoiceTM Islands 2016, conferiti come ogni anno da TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi. La classifica è stata compilata utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle isole di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi, così come sull’interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste destinazioni.



È Maui l’isola più apprezzata al mondo nel 2016, passata al vertice dal secondo posto dello scorso anno. Sul secondo gradino del podio si colloca Santorini, ma la vera sorpresa è Giamaica, approdata a sorpresa in terza posizione dopo essere stata esclusa dalla Top10 lo scorso anno. L’isola più apprezzata d’Italia è invece Capri, collocata al decimo posto della hit parade europea. Dietro di lei si piazzano Ischia e al terzo posto Lampedusa, prima delle sei isole siciliane premiate a livello italiano, che rendono la regione la più apprezzata per numero di isole presenti nella classifica nazionale. C’è anche un riconoscimento a testa per Toscana e Sardegna che con l’Isola d’Elba e La Maddalena si assicurano rispettivamente la quinta e settima posizione della Top 10.



“Con l’arrivo della bella stagione e l’allungarsi delle giornate, le isole Italiane sono al massimo del loro splendore e regalano vacanze indimenticabili” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Considerando che in media i costi degli hotel in primavera sono inferiori del 23% rispetto all’estate, questa stagione rappresenta sicuramente il periodo ideale per lasciarsi ispirare e visitarne una”.



TOP 10 MONDO

1. Maui, USA

2. Santorini, Grecia

3. Giamaica, Caraibi

4. Providenciales, Caraibi

5. Bali, Indonesia

6. Maiorca, Spagna

7. Mauritius, Mauritius

8. Phuket, Tailandia

9. Bora Bora, Polinesia francese

10. Fernando de Noronha, Brasile



TOP 10 EUROPA

1. Santorini, Grecia

2. Maiorca, Spagna

3. Madeira, Portogallo

4. Creta, Grecia

5. Tenerife, Spagna

6. Rodi, Grecia

7. Gran Canaria, Spagna

8. Corsica, Francia

9. Jersey, Inghilterra

10. Capri, Italia



TOP 10 ITALIA

1. Capri, Campania

2. Ischia, Campania

3. Lampedusa, Sicilia

4. Favignana, Sicilia

5. Isola d’Elba, Toscana

6. Ustica, Sicilia

7. La Maddalena, Sardegna

8. Lipari, Sicilia

9. Isola di Salina, Sicilia

10. Isola di Vulcano, Sicilia