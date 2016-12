Salisburghese, autunno di castelli e fantasmi

La Fortezza di Hohensalzburg - Lo scenario è veramente mozzafiato: al di sopra dei campanili barocchi di Salisburgo si erge imponente la Fortezza di Hohensalzburg che conserva tutto il suo fascino da oltre 900 anni. La via migliore per raggiungere una delle fortezze meglio conservate d'Europa è la funicolare attiva dal 1982 che conduce sulla sommità svelando gli angoli più nascosti della città. Giunti a destinazione, la rocca, con il suo fascino medioevale, sarà subito in grado di restituire memorie della sua storia e una magnifica vista a 360° sul paesaggio che la circonda. Diversi sono i luoghi di attrazione e gli eventi organizzati durante la stagione per far scoprire ai turisti il magico fascino che conserva la Fortezza di Hohensalzburg: d'obbligo è una visita alle camere dei principi vescovi, alla torre Reckturm e la partecipazione ai concerti serali. Nel corso dei vari secoli la fortezza è diventata il simbolo di Salisburgo, destinando l'uso della residenza a baluardo difensivo, caserma, prigione e dimora di grande fascino per i principi vescovi.



Castello di Hellbrunn - Un altro luogo imperdibile è il Castello di Hellbrunn situato nella periferia sud di Salisburgo. Edificato tra il 1613 e il 1616 dall'arcivescovo Marcus Sitticus, il Castello di Hellbrunn è una reggia in cui l'acqua è da sempre l'elemento principale e il fil rouge che lega ogni aspetto del palazzo. Famosissimi i giardini dove l'elemento liquido è usato per muovere figure in legno, attivare passaggi, creare scene in movimento e soprattutto per animare giochi acquatici. Posto ai piedi del monte Hellbrunn nasce come residenza estiva dedicata alle feste conviviali e ai ricevimenti; sin dalla sua costruzione infatti, il castello, con le sale sontuose, il suo parco e gli spettacolari giochi d'acqua, veniva usato principalmente per ospitare grandi celebrazioni diventando il punto di ritrovo per arte e cultura, feste, eventi, danza, teatro e manifestazioni di tutti i tipi.



Castello di Hohenwerfen - Circondato dalle alpi di Berchtesgaden e dai monti di Tennen, sulla sommità di un promontorio roccioso, il Castello di Hohenwerfen domina il paesaggio da oltre 900 anni. La sua antica storia e la posizione strategica hanno da sempre permesso a questa fiabesca rocca di dominare l'intera valle e i panorami circostanti. Amato dagli sportivi per la vicinanza d'impianti di risalita, il castello rappresenta un'interessante alternativa per i curiosi e gli amanti della storia medioevale. Visite guidate portano alla scoperta della sua indiscussa bellezza rivelando l'arsenale, il cammino di ronda, la cappella e il campanile. L'attrazione più originale è lo spettacolo offerto dalla Falconeria Storica Salisburghese, che tutti i giorni inscena dimostrazioni sulla caccia con il falcone, mentre il museo organizza itinerari didattici sui rapaci.



Castello di Mauterndorf - Il Castello di Mauterndorf è un vero gioiello storico e artistico, immerso in un affascinante paesaggio montano. La fortezza, risalente al XIII secolo, funse da stazione doganale e da residenza estiva temporanea dei principi arcivescovi di Salisburgo. Al suo interno è possibile vivere un avvincente viaggio a ritroso nel tardo medioevo, indimenticabile esperienza per grandi e piccini; nel corso della visita guidata infatti è possibile partecipare a un'udienza con il padrone di casa, avere accesso al suo guardaroba e travestirsi con abbigliamento medievale, provare una vera armatura ed entrare nelle stanze private dell'arcivescovo. Il momento più spettacolare aspetta i visitatori sulla torre fortificata alta 44 metri e risalente a 7 secoli fa: qui un meraviglioso panorama alpino lascerà senza fiato.



Castello di Moosham - Nella zona di Unternberg si trova uno dei più importanti castelli del Salisburghese; si tratta del Castello di Moosham. La fortezza, meglio nota con il nome di castello delle streghe, porta con sè il fascino di una storia risalente agli anni più bui del medioevo. Secondo la leggenda il castello era abitato da una temibile strega, ritenuta responsabile di ogni malessere e sventura degli abitanti del villaggio vicino. A causa di questo il castello fu teatro di macabre punizioni a danno delle donne ritenute in possesso di poteri sovrannaturali. Oggi visite guidate portano alla scoperta dei luoghi maledetti e una collezione che racconta l'evoluzione dei veicoli storici dal XIV secolo in avanti fa compagnia ai visitatori per tutto il tragitto. Molte altre sono le rocche e i castelli che dominano il territorio del Salisburghese, ognuna delle quali con una storia di grande fascino da raccontare, come il castello di Finstergrün.



