Croazia, laghi di Plitvice: chiare, fresche e dolci acque

Celata tra colline e boschi nell’interno della Dalmazia settentrionale, quasi al confine con la Bosnia Erzegovina, il parco nazionale del laghi di Plitvice, uno spettacolare complesso di 16 laghi e laghetti di varie dimensioni (il maggiore è lungo 4 km) collegati tra di loro da una serie innumerevole di cascate e cascatelle su un dislivello totale di 130 m in un tratto sperduto di vallata lungo 8 km, tra boschi di faggi, pini, aceri, abeti bianchi, salici, ontani, sorbi, carpini e frassini capaci di offrire riparo ad una fauna altrove ormai rara come orsi, lupi, gatti selvatici, cervi, cinghiali, puzzole, martore, lepri, volpi e tassi, nonché un gran numero di uccelli acquatici e silvani come gufi, barbagianni, cuculi, falchi, martin pescatore, aironi, anatre selvatiche, fino alle rare cicogne nere. L’operatore Il piccolo tiglio organizza da decenni viaggi in questa magnifica località.



Passerelle per 28 chilometri - La vegetazione annovera pure piante carnivore e orchidee selvatiche, gli insetti bellissime farfalle. I laghi, alimentati da due torrenti e da sorgenti sotterranee, variano di colore a seconda del mutare della luce, passando dal turchese al verde giada fino al blu tanto intensi da sembrare finti, con acque sempre incredibilmente limpide e trasparenti fino ad una profondità massima di 46 metri, ma nessuno specchio si presenta uguale all’altro. Le passerelle di legno, per una lunghezza di 28 km, sovrastano ruscelli impetuosi o attraversano stagni tranquilli, zigzagando tra alberi sommersi e boschetti di piante rigogliose. A Plitvice si ha spesso la sensazione di camminare sull’acqua, sospesi su passerelle aeree ascoltando ovunque il rumore ora lieve di un ruscello che scorre placido, ora forte di cascata che precipita (fino ad un massimo di 78 m, la più alta della Croazia).Insomma, un autentico paradiso naturale.



Alba e tramonto, da non perdere - Plitvice si trova a 140 km da Zagreb/Zagabria, a 155 da Zadar/Zara e a 262 da Trieste. Pur utilizzando il battello e il servizio navetta esistenti, per percorrere i 18 km del percorso occorre preventivare almeno un’intera giornata, anche perché alba e tramonto rappresentano due momenti imperdibili per i diversi giochi di luce; conviene quindi pernottare in loco almeno una notte, considerando che il biglietto di ingresso vale per più giorni; superflua invece una guida. Il parco risulta visitabile tutto l’anno, ma i periodi migliori per accedervi sono la primavera, quando le cascate si presentano gonfie d’acqua, e l’autunno per i colori della vegetazione; l’estate accentra un gran numero di visitatori. Tra le cose rimarchevoli da visitare nei dintorni: 15 km a nord le grotte turistiche di Barac hanno offerto ospitalità agli orsi delle caverne ed all’uomo in epoca preistorica; Rastoki 30 km a nord è un pesino pieno di fascino con casette in legno su uno strapiombo con cascatelle analoghe a Plitvice.