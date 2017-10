Cannes: tutto l incanto della Costa Azzurra

Con il suo patrimonio e la sua storia, Cannes guarda al futuro con progetti audaci e rispettosi, per inscrivere nel nostro tempo l’ambizione di una modernità dinamica e cosmopolita. Nuovi luoghi di svago, gastronomia, cultura, sport, benessere, shopping... Cannes è in costante mutamento e offre “un’arte di vivere” contemporanea, profondamente mediterranea e impregnata di cultura, apprezzata dai visitatori provenienti da tutto il mondo.



Tra glamour e tradizioni - Cannes ha due volti. Se uno brilla di internazionalità con i suoi eventi di punta, l’altro vuole essere autentico, ancorato alla sua favolosa storia, alla sua identità mediterranea. Dalle isole Lérins al quartiere del Suquet, il centro storico, passando per le banchine del vecchio porto e la famosa Croisette, Cannes offre un’esperienza unica. Attraverso la sua storia e il suo ambiente eccezionale, è un appuntamento con “l’arte di vivere” in tutte le dimensioni.



Una parentesi imperdibile - Le isole Lérins sono una preziosa risorsa naturale e un’evasione dalla città, che unisce un ricco patrimonio storico, culturale e ambientale. Per questo le Lérins attirano irresistibilmente lo sguardo di chi passeggia per la Croisette, con la promessa di una boccata d’aria fresca e del mare aperto. Ma non solo: le isole sono anche e soprattutto uno dei punti di partenza della storia della città di Cannes, e sono dunque parte della sua memoria. Allo stesso modo della Croisette, le isole Lérins sono oggetto di un progetto di candidatura al Patrimonio Mondiale dell’Umanità, classificato dall’UNESCO.



L’isola della Maschera di Ferro - La più grande, l’isola Sainte Marguerite è ricoperta da una foresta demaniale di 170 ettari di pini ed eucalipti e ospita la riserva ornitologica dello stagno del Batéguier, abitata da diverse specie di uccelli migratori. È inoltre possibile visitare il “Fort Royal”, il forte regio che accoglie il Museo del Mare e la famosa cella della Maschera di Ferro.



Un’isola di tranquillità - La seconda isola, Saint-Honorat, appartiene all’abbazia di Lérins; ancora più lontana dalla freneticità della città rispetto alla sua vicina, è un paradiso di serenità e spiritualità. Tra i suoi vigneti e l’architettura monastica dell’Abbazia, le cappelle e il monastero fortificato, edificio sia religioso che militare, più comunemente conosciuto come la “Torre”, l’isola coltiva un’atmosfera tranquilla che favorisce il rilassamento, un vero “stacco” rispetto al caos del mondo. La principale fonte di reddito per la comunità è l’ancestrale produzione di vini e liquori. I monaci coltivano anche più di 120 alberi di ulivo, e producono tra i 300 e i 400 litri d’olio e campo di lavanda, messa in sacchetto sotto il marchio Lavanda di Lérins.



Una città per lo sport - Grazie alla mitezza del suo clima, alla sua posizione geografica, a un ambiente eccezionale ed esemplare, tra il mare e le verdi colline, lo sport a Cannes è una condizione dello spirito. Una pratica che sta ottenendo il sostegno di una popolazione dinamica e sempre più giovane. Come a Sydney, Rio o Miami, sportivi o semplici appassionati, escursionisti o joggers ora possono percorrere i 60 km dei 14 sentieri per escursioni e corse a piedi sparsi in tutto il territorio. In novembre è prevista la celebre Maratona Nizza -Cannes. Altra attività celebre è il fitness, che offre 4 aree all’aperto, create in forma di grandi piattaforme collegate tra loro.



Per maggiori informazioni: www.it.france.fr