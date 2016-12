Berlino, città per palati fini

Che Berlino sia una delledel momento è ormai risaputo, ma ora scopree una inedita vocazione allae al. Luogo dal fascino senza tempo, segnata dalla guerra, ha in sé più di un’anima radicata nel suo popolo e sembra essere in costante ricerca di una propria identità. Forse anche per questo motivo è amata da artisti e intellettuali, è conosciuta come una città dalla forte libertà espressiva, è in costante movimento, in continua evoluzione ed è amata molto dai giovani che la considerano come il luogo dove tutto è possibile. Si dice infatti che i berlinesi abbiano visto e provato ogni cosa e che qui, dove si lanciano mode e tendenze, le novità invecchino subito. Bene, da alcuni anni a questa parte, Berlino sta scoprendo un nuovo volto che piace non solo agli abitanti della capitale tedesca, ma anche ai tanti turisti che la visitano ogni anno (10,8 milioni nel 2012):

Nuova mecca della ristorazione europea che conta 16 Stelle Michelin distribuite in 13 ristoranti, Berlino è testimone di un grande fermento che offre una gamma di scelta senza eguali. Locali disseminati in ogni angolo della città sono aperti a tutte le ore del giorno e della notte e possono raggiungere i gusti e le tasche più disparate: dalla cucina vietnamita a quella coreana, dai piatti kosher a quelli della cultura tedesca, e poi giapponesi, francesi, italiani, arabi, orientali… Ma il fenomeno va ben oltre la nuda e cruda ristorazione che, molto spesso, nelle capitali fa coppia con turismo e, diciamolo, lascia ben poco spazio alla qualità. A Berlino, invece, un sempre crescente numero di locali apre con un proprio concetto di cucina creativa, di attenzione al prodotto locale, al chilometro zero, con la volontà di creare una moda d’eccellenza anche in cucina. E così può capitare di imbattersi sì nella famosa salsiccia al curry, il currywurst, ma anche in numerosi ristoranti di lusso sempre più attenti ad una clientela competente ed esigente che si muove ed alimenta quella fetta di mercato che è comunemente definita come turismo enogastrnomico. Non c’è città europea che offra ed alimenti una tale diversità gastronomica e una così grande attenzione alla sperimentazione.

Ma non solo. Da un paio d’anni a questa parte a Berlino sta crescendo anche la tendenza areinterpretandola in chiave moderna e perseguendo una qualità estrema. Questo lo si percepisce anche nella vita quotidiana visitando uno dei tanti mercati che settimanalmente sono disseminati nei punti più strategici della città. Uno di questi è quello di Kollwitzplatzmarkt, mercato contadino rinomato ed elegante aperto il giovedì e il sabato mattina: vero e proprio tempio per i gourmet berlinesi. L’offerta è ampia e spazia dal pane tedesco, che comprende anche il mitico Bretzel originario del sud della Germania, al pesto made in Berlino preparato sul modello di quello italiano, ma arricchito da numerose e differenti spezie. E poi pesce alla griglia, frutta e verdura, formaggi, fave di cacao essiccate sul momento, falafel e uno street food da capogiro. Ma è al Markthalle Neun ( www.markthalleneun.de ), aperto nel 2012 nel quartiere di Kreuzberg, che gli appassionati di cibo di ogni dove si danno appuntamento. Qui dove si pratica il foodsharing e dove non si viene solo per acquistare, ma soprattutto per mangiare, la scelta è veramente ampia: formaggi, carni, pesci, pasta fresca, salumi, dolci, vini, hamburger vegani… L’ambiente è giovane, trendy, moderno, ricercato e la qualità è garantita anche da Slow Food Berlino che collabora con questa realtà.