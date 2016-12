Amsterdam: un inverno magico tra luci e ghiaccio

Amsterdam Light Festival è articolato su due percorsi ciascuno dei quali ha un proprio tema, una selezione di opere e rappresenta un’esperienza diversa per il visitatore. Il Water Cross è un percorso in barca: aperto dall’1 al 31 dicembre, mette in mostra grandi opere e offre la possibilità di ammirare le opere direttamente dall’acqua, immersi quindi in un’atmosfera particolarmente suggestiva. L’Illuminade è un percorso pedonale: disponibile dal 15 al 31 dicembre 2016 nella zona Plantage, mostra installazioni interattive ed innovative realizzate da designer emergenti. I due percorsi, Water Cross e Illuminade, saranno quindi visitabili in date diverse. Le opere d’arte saranno illuminate dalle ore 17:00 alle 22:00. Per il percorso in barca è necessario acquistare un biglietto, in vendita da metà ottobre; il percorso pedonale prevede invece un accesso gratuito.



Festival delle sculture di ghiaccio - Il festival delle sculture di ghiaccio è uno degli eventi invernali più grandi e spettacolari d’Olanda e accoglie ogni anno visitatori di ogni età. Quarantadue tra i migliori artisti del ghiaccio provenienti da tutto il mondo raggiungono Amsterdam per creare le più spettacolari sculture di ghiaccio. L’edizione precedente del festival si è tenuta a Zwolle ma, visto l’elevatissimo afflusso di visitatori, quest’anno si è deciso di organizzare la manifestazione nella capitale. L’evento si terrà presso l’Arena Park, situato sull’Arenaboulevard, facilmente raggiungibile dagli oltre 150.000 visitatori attesi.



Il tema: la musica e i musicisti - Come ogni anno, il festival è incentrato su un tema particolare. Il tema di quest’anno è “It’s all about music”: gli oltre 1.500 metri quadrati dell’Arena Park verranno allestiti con sculture di ghiaccio alte fino ai 6 metri che permetteranno ai visitatori di fare un viaggio suggestivo attraverso stili e culture musicali differenti tra loro, di scoprire tutto sulla storia della musica e incontrare grandi protagonisti come David Bowie, Mozart, Elvis e Amy Whinehouse. L’Arena Park è raggiungibile dalla fermata della metro Bijlmer Arena e rimarrà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. I biglietti saranno acquistabili a partire dal mese di novembre sul sito dell’evento.



