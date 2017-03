Carnevale a Belize City

Nel mese di settembre ricorrono due dei più importanti avvenimenti della sua storia, il giorno 10 si ricorda la battaglia di St. George’s Cay, nella quale furono sconfitti gli invasori spagnoli, mentre il 21 è il giorno dell’indipendenza. Il periodo compreso fra queste due date viene detto September Celebrations ed è susseguirsi di eventi, parate, concerti e festeggiamenti che coinvolgono tutto il territorio, che per l’occasione si veste letteralmente dei colori nazionali con bandiere, coccarde e striscioni esposti ovunque.



Il calendario di eventi si arricchisce di anno in anno ma l’appuntamento davvero imperdibile e più atteso è quello con il carnevale di Belize City che è tutt’ora la città la più rappresentativa del Paese, anche se dal 1961 la capitale è Belmopan, una città edificata appositamente per ricoprire questo ruolo, in seguito all’ennesimo, devastante uragano che aveva colpito Belize City, soggetta a questo genere di catastrofi naturali a causa della sua collocazione geografica, lungo la costa affacciata sul Mar dei Caraibi.



Durante il carnevale l’atmosfera è carica di gioia ed euforia. Sfilano carri stracolmi di gente, ognuno allestito in modo diverso, con un tema o un colore dominante e con la musica a tutto volume. Ogni carro ha il proprio seguito di ballerini che indossano costumi sgargianti con ampie ali di piume o di farfalla, copricapi voluminosi e corsetti che mettono in risalto la prorompente avvenenza delle donne belizeane. Si balla ovunque anche se ci si sente sciogliere dal caldo torrido eppure nessuno smette di danzare, neppure i bambini più piccoli, grondanti, sorridenti e instancabili.



La folla in festa riempie le strade, riparandosi con ombrelli colorati perché davvero il sole è cocente e assiste, danzando, alla sfilata dei carri. La musica è la grande protagonista di questi festeggiamenti chiassosi, spensierati, caleidoscopici e a dir poco calienti.