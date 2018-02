A Parigi con Donnavventura

Uno dei suoi tesori inestimabili è sicuramente l’ Opéra national de Paris che sfarzosa e imponente, domina la piazza con il suo stile ecclettico. I due gruppi dorati raffigurano l'Armonia e la Poesia e coronano gli apici della facciata, caratterizzata dall’elegante colonnato in corrispondenza del foyer interno.



E non è da meno Place Vendôme, elegante e aristocratica è considerata una delle più belle espressioni dell’architettura classica francese. Fu fatta costruire da Luigi XIV per ospitare la Biblioteca Reale.

Poco lontano da Place Vendôme si trova il Museo del Louvre, che vanta il primato di essere il museo più visitato al mondo, con i suoi circa 9 milioni di visitatori all’anno. Ha un'area espositiva di circa 70.000 metri quadrati, l’ingresso è costituito dalla ben nota piramide di vetro e le opere d’arte che custodisce ed espone abbracciano 5 millenni di storia. All’esterno del museo, che originariamente era residenza reale, si estende il Giardino delle Tuileries, dove l'elemento centrale è l'Arc de Triomphe du Carrousel, realizzato per celebrare le vittorie di Napoleone.



Un altro fulcro dell’arte è sicuramente il Centre Pompidou, dove è ospitata una delle più grandi collezioni di arte moderna e contemporanea d’Europa e trovano spazio anche design, fotografia, architettura e opere multimediali, oltre ad una biblioteca pubblica, sale cinematografiche e teatrali, spazi per attività pedagogiche e un centro di ricerca sulla musica.



E laddove il fiume incontra la città, si scorge lei, imponente e rinomata: la cattedrale di Notre Dame, principale luogo di culto cattolico della città, nonchè esempio fra i più celebri di architettura gotica.



Ma la vera anima di Parigi è la Senna e lungo le sue sponde si sono sviluppati i quartieri storici della città. La Rive Droite è quella delle istituzioni e della finanza, mentre la Rive Gauche è colta, intellettuale e artistica. I Bateaux Mouches la percorrono nelle due direzioni, passando sotto buona parte dei 38 ponti che uniscono le due sponde cittadine.



Parigi è anche la città della moda. Le Galleries Lafayette sono il più famoso centro commerciale di Parigi. Il loro simbolo è la straordinaria cupola neo-bizantina, costruita nel 1912, sotto la quale si raccolgono i vari brand di moda, lusso e bellezza.

Ma anche l’Avenue degli Champs-Elysées che costituisce una delle passeggiate più celebri al mondo è una delle tappe d’obbligo per tutti i fashion addicted. Proprio all’inizio di questo famoso viale si trova l’Arco di Trionfo che fu costruito per volere di Napoleone I nel1806, in onore della Grande Armata.



Ma il vero simbolo di Parigi, è la grandiosa Tour Eiffel, chiamata così dal nome del suo progettista, l’ingegner Gustave Eiffel. La struttura fu costruita in meno di due anni, in occasione dell’“Exposotion Universale” con lo scopo di commemorare il centenario della Rivoluzione Francese. La struttura guarda verso i Campi di Marzo da una parte, direzione sud-est e verso il Trocadéro dall’altra.



Parigi non dorme mai come il suo famoso Il Moulin Rouge. Inaugurato il 6 Ottobre del 1889, si trova nel quartiere di Pigalle, quello storicamente più trasgressivo della città, proprio ai piedi di Montmartre. Alla sommità del colle si trova la famosa Place du Tertre, la piazza degli artisti, colorata e caratteristica.



Parigi, romantica ed eclettica, una delle città più amate e visitate al mondo!