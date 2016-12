Donnavventura in Nuova Caledonia, santuario della biodiversità

L'isola è lunga e stretta, percorsa per l'intera lunghezza da una catena montuosa, la cui cima più alta, il Mont Panié, supera i 1600 metri. L'isola principaleviene chiamata Grande Terre, ma vi sono comunque molte piccole isole che fanno parte del Paese, come le isole Belep al nord, l'arcipelago delle IlesLoyautè, formato da Lifou, Maré e Ouvéa, le isole Chesterfield e l'Ile desPins, situata a sud, una delle più belle e incontaminate che deve il suo nome agli alti pini colonna che svettano sottili al limitare della spiaggia.



Si tratta di una varietà di araucaria, una specie di conifera che venne classificata per la prima volta, proprio dai botanici della seconda spedizione di Cook nel Pacifico. E' qui che si trova la Piscine d'Oro, una distesa di sabbia dorata che con l'alta marea viene sommersa, trasformandosi in una piscina naturale di acqua di mare.



La Nuova Caledonia è una terra dai grandi e fascinosi contrasti, dove al suo cuore verde si contrappongono il bianco candido delle spiagge e il color turchese del mare. E' accarezzata dai venti alisei, che rendono il clima mite durante tutto l'anno e splende quasi sempre il sole. E' una meta perfetta che proprio per la varietà del territorio si presta a vacanze di totale relax o, viceversa, ci si può sbizzarrire praticando sport, sia acquatici che terrestri. Il soffiare dei venti fa si che sia diventata una delle destinazioni più ambite dai kitesurfer.



La natura è uno dei punti di forza di questa terra così affascinante, un autentico santuario della biodiversità con le sue 3.500 varietà di piante e 4.300 specie di animali terrestri, diversi dei quali endemici come il simpatico cagou, un uccello di colore bianco, dalle lunghe zampe, che vive nelle fitte foreste delle montagne. E' pressoché inabile al volo, poco conosciuto perché difficilissimo da avvistare.



Nuova Caledonia è anche sinonimo di barriera corallina, una delle più belle e ricche in assoluto, un paradiso per gli amanti delle immersioni che si troveranno circondati da una natura caleidoscopica, ricca di creature marine variopinte, coralli cangianti e spugne.