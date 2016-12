Carnevale: Venezia al gran finale

Nel pomeriggio tutti in Piazza San Marco, per assistere alla proclamazione della Maria del Carnevale mentre il Teatro a l'Avogaria e l'associazione culturale "Attore&.8230; si nasce?" organizzano una grande parata di attori che affianca al corteo delle Marie alcuni dei personaggi più celebri della Commedia dell'Arte: vecchie invidiose, streghe, ruffiane e cortigiane, ma anche i Pantaloni, gli Zanni e i Capitani Spagnoli. Una parata racconto sul tema gola e lussuria che ha tra i protagonisti i partecipanti al Laboratorio Teatrale condotto da Eleonora Fuser su "I sette vizi capitali". Gli allievi della scuola teatrale "Giovanni Poli" propongono invece in giro per la città, partendo dalla sede del teatro, un repertorio di canzoni, danze e lazzi di Commedia dell'Arte, utilizzando la ricerca storica di Giovanni Poli. La Maria del Carnevale viene incoronata sul palco dal Doge dei Nicolotti, con una rievocazione organizzata dal CERS, al termine del corteo storico che le porta da San Giacomo dall'Orio a Piazza San Marco.

Sempre nel pomeriggio, alle ore 17.00 un grande gonfalone con il leone alato simbolo di Venezia svolazza sulle teste del popolo del Carnevale sorvolando Piazza San Marco dal Gran Teatro al Campanile, per lo "Svolo del Leon", in un'ascesa dalla Piazza al Campanile accompagnata dalle note dell'Inno di San Marco, a cura di Orchexstrana. Dalle 20.00 sempre in Piazza il via al concerto di chiusura a cura di Hard Rock Cafè con le esibizioni di Radio DAF, Mike + The Mechanics, prima della performance dei Modà.

A dare l'addio al Carnevale è poi la spettacolare vogata a lume di candela lungo il Canal Grande: la Vogata del Silenzio parte alla mezzanotte dal Ponte di Rialto sfilando fino al Bacino di San Marco. In testa al Corteo una gondola con un quartetto di trombettieri, a seguire 35 gondole e quindi le imbarcazioni a remi di tutti coloro che vorranno partecipare. Un lungo serpentone di barche di voga alla veneta che scivola lungo un Canal Grande illuminato dai 10 mila lumini esposti alle finestre dei palazzi veneziani.

Quando il corteo raggiunge Punta della Dogana, il Toro, sbalorditiva macchina scenica realizzato da Guerrino Lovato, prenderà il largo su una chiatta dirigendosi al centro del Bacino San Marco per essere sacrificato attraverso un evocativo falò.