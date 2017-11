WhatsApp, finta applicazione scaricata un milione di volte su Android

Secondo quanto riferito dal sito The Hacker News, l'applicazione falsa è apparsa come molto simile all'originale: si chiama "Update WhatsApp Messenger" ed è stata pubblicata da "WhatsApp Inc.", lo stesso nome dello sviluppatore della app originale. L'unica differenza è uno spazio bianco alla fine del nome, invisibile agli utenti.



La fake app è stata pubblicata sul Google Play Store giovedì 2 novembre, ed eliminata il giorno seguente. Non è la prima volta che i cybercriminali provano a sfruttare la popolarità di alcune app creandone una versione fake. Agli inizi di ottobre l'esperto di sicurezza Nikolaos Chrysaidos aveva messo in guardia su una versione fasulla di Messenger che era stata scaricata oltre 10 milioni di volte.