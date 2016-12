Whatsapp attiva la versione desktop

07:51 - Piccola rivoluzione in casa Whatsapp, il sistema di messaggistica via cellulare che vanta ormai oltre 700 milioni di clienti al mondo: arriva la versione desktop. Attraverso il browser Chrome è infatti possibile collegare il proprio telefonino ad un'interfaccia pc così da avere anche sul proprio monitor tutti i messaggi che arrivano allo smartphone.

La notizia diffusa tramite il blog della società ha fatto subito il giro del mondo. Del resto era attesa da tempo questa novità per dare modo ai clienti anche durante le sessioni di restare connessi con la propria agenda senza per questo dover staccare le mani da tastiera e mouse.



Esclusi i clienti Apple - Piccolo neo, che gli sviluppatori dicono essere temporaneo, sono esclusi da questa novità tutti i clienti iphone. Apple, infatti, è molto rigida per quel che riguarda le modifiche alle app. Infatti per poter accedere al servizio è necessario aggiornare la applicazione sul telefonino. Quindi bisognerà attendere che Cupertino "accetti" le modifiche proposte da Whatsapp.



Come funziona - Per poter collegare lo smartphone alla versione desktop bisogna andare sul sito web.whatsapp.com, qui ci si trova davanti ad una homepage che mostra un QR code. Tale codice dovrà essere fotografato attraverso l'app di Whatsapp (bisogna andare sul menu e premere "Whatsapp Web"). Una volta fatto ciò il gioco è fatto. Praticamente la pagina web si connette al telefonino e tutti i messaggi Whatsapp passeranno sempre e solo attraverso lo smartphone. Per questo il caldo consiglio che viene dato agli utilizzatori di web Whatsapp è quello di usarlo solo con una connessione wifi operativa sul telefonino. Il rischio di vedersi recapitare una super bolletta telefonica per aver sfondato il proprio plafond internet è sempre dietro l'angolo.