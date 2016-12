Un "bug" per Apple, con un sms in arabo manda in crash l'iPhone

Per mandare in crash un iPhone basta un messaggino. Un particolare sms in lingua araba, secondo quanto riporta il sito Reddit, è infatti in grado di "mandare in crisi" l'applicazione Messaggi e di far riavviare l'iPhone. Il "bug" sembrerebbe dipendere dalla gestione dei caratteri nel sistema di Codifica Unicode, grazie a cui testi ed emoticon vengono visualizzati nello stesso modo in ogni Paese e su ogni programma.