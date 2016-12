15 dicembre 2016 14:02 Twitter sfida Facebook: si potranno fare dirette video anche senza Periscope Il social network di Jack Dorsey ha annunciato lʼiniziativa con lʼhashtag #GoLive. Ma Zuckerberg non sembra preoccuparsi: i filmati in tempo reale sono ora disponibili anche su Instagram

Si sa che tra Twitter e Facebook è in corso una "guerra" non troppo silenziosa, e l'ultima decisione della società di Jack Dorsey lo dimostra. Anche sul social network popolato dai 'cinguettii' si potranno effettuare dirette video in streaming, esattamente come su Facebook. Gli utenti potranno trasmetterli direttamente dal microblog, senza utilizzare l'applicazione Periscope. La novità è stata lanciata - com'è ovvio - da un hashtag, #GoLive, insieme a un video di presentazione.

La diretta si potrà lanciare dall'app di Twitter per iPhone e dispositivi Android cliccando sul pulsante apposito: a quel punto, chiunque potrà vedere il filmato in diretta, sia dal social di Dorsey sia da Periscope, e potrà inviare commenti e reazioni. La novità sarà ufficialmente disponibile a tutti gli utenti nei prossimi giorni, e potrebbe avere risvolti negativi per la sopravvivenza di Periscope, ormai completamente integrata nel microblog.