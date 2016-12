Twitter, azioni in picchiata ma pronto il rilancio con le news

Momento di alti e bassi per Twitter, il social networking e microblogging nato nel 2006 da un progetto della Obvious Corporation di San Francisco. Le azioni alla Borsa di New York sono al minimo storico e la società si riorganizza cercando il rilancio nelle news, nelle applicazioni per iOs e per Android. Quest'ultimo si è rivelato un esperimento riuscito in Giappone, così ora è al via anche negli Usa.

A Wallstreet, lunedì 3 agosto, il valore delle azioni era precipitato a 29,27 dollari, in calo di quasi il 6% nella giornata quando aveva toccato i minimi a 28,69 dollari. Una discesa verso il baratro di circa il 45% dall'inizio di aprile. La capitalizzazione di Twitter nei mercati ora è inferiore a 20 miliardi di dollari, secondo "Yahoo Finance".

La società, allora, corre ai ripari con nuove strategie, per rilanciarsi in un momento di forti pressioni, dopo l'addio del ceo Dick Costolo e l'assunzione dell'interim da parte del co-fondatore Jack Dorsey.

Secondo il sito Buzzfeed, il microblog starebbe sperimentando nelle applicazioni per iOs e per Android una sezione dedicata alle notizie con i titoli di attualità più rilanciati e commentati in un dato momento, seguiti dai tweet a tema: l'obiettivo è rendere i contenuti su Twitter più facili da trovare e fruire.

L'esperimento, già attivo in Giappone, è al via negli Usa. Cosa accadrà, in pratica? Quando si cliccherà sui titoli si aprirà una pagina con il testo della notizia, eventuali foto e i principali cinguettii sull'argomento.

In contemporanea, Twitter sta anche testando il "Project Lightning": una piattaforma gestita da professionisti - e non da un algoritmo - in cui saranno raccolti tweet, foto, video, dirette streaming di Periscope su eventi in corso. Entro fine anno, dunque, con questo contenitore di eventi in diretta si assisterà al passaggio dal cinema alle breaking news.