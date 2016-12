4 agosto 2016 10:13 Truffa dei Ray-Ban, la polizia postale mette in guardia Il post che circola sulle bacheche di Facebook su una vendita a prezzi stracciati degli occhiali da sole griffati, con un risvolto benefico, nasconde in realtà un virus. Ecco come difendersi

Un paio di occhiali da sole griffati Ray-Ban venduto a prezzi stracciati su Facebook può far gola a molti. Ancor più se dietro questa vendita al ribasso c'è anche un'azione benefica. Ma è la polizia postale, attraverso la sua pagina "Una vita da social" a mettere in guardia acquirenti creduloni: si tratta, infatti, di un virus che ha già mietuto molte vittime. I consigli degli agenti informatici per difendersi dalla nuova truffa online.

Occhio alla truffa"L'offerta Ray-Ban promossa su Facebook sembra un'operazione di beneficenza ma nasconde una truffa", è l'avvertimento postato dalla polizia postale sulla sua pagina Facebook, "Una vita da social". Seguono le spiegazioni per non cadere in trappola: "L'annuncio sponsorizza Ray-Ban a 19,99 euro. Già di per sé allettante come proposta. Ma non solo: metà dell'importo, si legge, sarà devoluto in beneficenza. Quale migliore occasione per risparmiare e fare del bene al tempo stesso?". Così... "cliccando sul banner pubblicitario si attiva un virus che invita la lista dei contatti a fare lo stesso. Inoltre, non appena si effettua la transazione per acquistare gli occhiali, il numero di carta di credito viene clonato".