Teletrasporto quantistico: oggi i dati, domani anche la materia?

I dati sono stati "impacchettati" in particelle di luce e inviati al satellite Lares, lanciato dall'Asi nel 2012 e la cui superficie è coperta da specchi. Una volta raggiunti dal fascio luminoso, gli specchi lo hanno riflesso verso la stazione ricevente a Terra. E' un passo decisivo che avvicina le comunicazioni quantistiche, impossibili da intercettare. Cercare di catturarle significa infatti, automaticamente, distruggerle.



Una comunicazione quantistica su una distanza di 1.700 chilometri con ''E' una prima assoluta nel mondo'', ha detto il presidente dell'Asi, Roberto Battiston. Trasmissioni dati quantistiche erano state finora tentate a Terra, ma su distanze dieci volte inferiori. Autori dell'esperimento sono Paolo Villoresi, dell'universita' di Padova, e Giuseppe Bianco, del Centro di Geodesia dell'Asi a Matera.



"Quello di Matera - ha rilevato Battiston - è un punto di riferimento mondiale per la geodesia spaziale'', ad esempio per ottenere misure precise della posizione della Luna e dei satelliti con precisione millimetrica''. Per Battiston "è un grosso risultato che pone l'Italia all'avanguardia in un settore dalle applicazioni industriali importanti".