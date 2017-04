Spazio, ha un chilometro di diametro ma l'asteroide più grande degli ultimi anni "non è una minaccia"

Tanta la curiosità da parte di astronomi e astrofili. "L'ultimo asteroide di dimensioni simili - ha osservato Masi - era passato vicino alla Terra nel 2004, ed era stato Toutatis, dal diametro di 5,4 chilometri; il prossimo grande asteroide è invece atteso nel 2017 e sarà il 1999 AN10".



Il passaggio ravvicinato di 2014 JO25 è previsto alle 14.24 italiane del 19 aprile. Quella stessa sera, a partire dalle 21.30, "sarà perfettamente visibile dall'Italia, non lontano dal timone dell'Orsa Maggiore", continua Masi.



"Per vederlo - conclude l'astrofisico - sarà sufficiente un binocolo. L'asteroide apparirà come un puntino luminoso in rapido movimento".