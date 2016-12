Snapchat supera Facebook: boom di video visti

Sul campo di battaglia dei video Snapchat ottiene la vittoria contro Facebook . Con 10 miliardi di visualizzazioni al giorno, l'applicazione nata per lo scambio di foto e messaggini "usa e getta" che tanto piace ai teenager, batte il social network di Mark Zuckerberg, che non fa mistero di voler puntare su immagini in diretta streaming e non solo. Nell'aprile 2015 Snapchat contava 4 miliardi di video visti al giorno; la potenziale forza di Facebook è nel suo miliardo e 650 milioni di utenti contro il mezzo miliardo di Snapchat.

La maggior parte degli utenti di Snapchat, come riporta il sito Bloomberg, usa l'applicazione per fare video e condividerli. Oltre un terzo degli utenti giornalieri dell'applicazione crea "Storie" con foto e clip che vengono conservati per 24 ore sulla piattaforma per poi autocancellarsi.



Proprio questa funzione ha permesso a Snapchat di insidiare Facebook su un mercato particolarmente redditizio, anche se le due compagnie social "contano" le visualizzazioni con due metodi diversi: Facebook a partire da 3 secondi e Snapchat non appena il video parte.