Salvatore Aranzulla cancellato da Wikipedia

L'accusa mossa ad Aranzulla è di non essere un divulgatore scientifico, in sostanza i suoi nemici ritengono non risponda ai criteri di "enciclopedicità" necessari per essere presente sulla pagina di Wikipedia. Insomma, poco importa se sia o meno una celebrità: per la piattaforma il blogger non ha i requisiti necessari, quindi non merita quella vetrina. Ma il diretto interessato non ci sta: "Abbiamo fatto scoppiare una bomba - commenta - più di 300.000 persone sono venute a conoscenza della cancellazione della mia pagina da Wikipedia. Ho ricevuto migliaia di messaggi di sostegno e centinaia di discussioni sono state avviate e sono in corso in Rete: da Facebook a Twitter, da Reddit a Linkedin. La comunità italiana di Wikipedia è di parte e il mio non è un caso isolato".



E in effetti il dibattito che si è scatenato nasce proprio da quest'affermazione: tra le voci attive su Wikipedia, le cui regole e linee guida sono state stabilite prima del 2004, sono presenti tronisti di Uomini e Donne, Veline, e più in generale vari personaggi appartenenti alla cultura popolare. Quindi i suoi sostenitori si chiedono come mai proprio lui sia stato epurato. Ma Aranzulla, da buon guru, ha una risposta per tutto: "Sono concorrenti di bassa lega e rosiconi". E intanto la polemica va avanti