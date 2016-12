Record di vendite per l'iPhone 6s: 13 milioni di pezzi nel primo weekend

Record di vendite per il nuovo iPhone di Apple . Nel primo fine settimana in cui i nuovi modelli 6s e 6s Plus sono arrivati sul mercato ne sono stati venduti più di 13 milioni. Le vendite di iPhone 6 e iPhone 6 Plus si erano attestate nel primo weekend a 10 milioni di unità.

I dati potrebbero però essere in qualche modo "drogati", nella comparazione con le vendite del precedente modello, dal fatto che questa volta il lancio è stato effettuato anche in Cina, che non era invece tra i Paesi di lancio dell'iPhone 6.



Secondo il CEO di Apple, Tim Cook, le vendite sono comunque state "fenomenali, superando qualsiasi altro risultato di vendita nella prima settimana in tutta la storia di Apple. E i feedback da parte dei clienti sono incredibili: amano il 3D Touch e Live Photos, e noi non vediamo l'ora di portare l'iPhone 6s e l'iPhone 6s Plus in ancora più Paesi a partire dal 9 ottobre".



In quella data, infatti, sarà possibile acquistare il nuovo dispositivo della casa di Cupertino in altre 40 nazioni tra le quali Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Groenlandia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Isola di Man, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Maldive, Messico, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Taiwan.