Privacy online, ondata di mail per gli utenti: c'è il rischio di essere truffati

Essere truffati in rete proprio mentre si apre una mail che dovrebbe proteggere i nostri dati personali. Sembra un paradosso eppure secondo gli esperti dell'informatica è possibile. Proprio in queste ore stiamo ricevendo decine di mail che ci segnalano l'entrata in vigore del nuovo regolamento Ue sulla privacy , tra queste però potrebbero esserci alcune che invece di tutelarci rubano i nostri dati. L'ondata di messaggi che sta interessando la casella di posta elettronica di migliaia di utenti comporta infatti in rischio di phishing . Si chiama così la truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile.

"Un evento così importante nel mondo tecnologico potrebbe attrarre i criminali informatici - spiegano i ricercatori di Kaspersky Lab - Negli ultimi mesi abbiamo registrato un gran numero di e-mail di spam legate in un modo o nell'altro alla Gdpr, il nuovo regolamento Ue sulla privacy. Si tratta generalmente di spam legato a inviti a seminari e workshop a pagamento, in cui si promette di spiegare i pro e i contro del nuovo regolamento e le sue implicazioni per le imprese".



Secondo la società di sicurezza, inoltre, ci sono anche offerte sospette per installare un software a pagamento che fornisce risorse web con tutto il necessario per rispettare le nuove regole. Proprio poche settimane fa una truffa di phishing correlata al Gdpr è stata scoperta dai ricercatori della società di sicurezza informatica Redscan: tentava di rubare dati con mail che affermano di provenire da Airbnb.