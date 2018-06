Diritto all'oblio, più protezione e trasparenza. Sono questi gli obiettivi prefissati dal GDPR, il nuovo regolamento Ue sulla privacy online che entrerà in vigore nel Vecchio Continente dal 25 maggio. La normativa, in Italia come negli altri Paesi dell'Unione, sostituirà le attuali leggi vigenti in materia. Chi fornisce servizi su internet dovrà allinearsi al provvedimento, con il consenso esplicito dei clienti per l'utilizzo dei dati; questo non solo nel settore pubblico e delle imprese, ma anche dei privati e di conseguenza possegga dei dati, anche solo indirizzi di posta elettronica per l'invio di newsletter.