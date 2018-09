Privacy, Apple conta telefonate e email per impedire le frodi online

Informazioni genericheNotato dal sito online americano Venture Beat, l'aggiornamento si deve alla volontà di Apple di essere il più trasparente possibile sulla gestione dei dati dei suoi utenti. Ma dal documento non è chiaro come esattamente saranno utilizzati i nostri movimenti telefonici. "Per aiutare a identificare e prevenire le frodi - si legge sul sito di Apple - le informazioni su come utilizzi il dispositivo, compreso il numero approssimativo di chiamate telefoniche o e-mail che si inviano e ricevono, verranno utilizzate per calcolare un punteggio di affidabilità del dispositivo quando tenti di effettuare un acquisto". Questo meccanismo dovrebbe prevenire i furti di identità digitale all'interno del negozio online dell'azienda, ma non è spiegato il modo in cui ottenere il numero di telefonate ed email di un dispositivo permetterà di riconoscerne il proprietario. La privacy è comunque minata solo in parte, dal momento che "i dati - proseguono i nuovi termini di servizio - sono inviati in modo tale che Apple non possa venire a conoscenza dei valori effettivamente presenti sul dispositivo". Anche se questo non chiarisce le modalità precise con cui l'azienda di Cook effettivamente tratterà i nostri dati.