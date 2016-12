Lato Chiaro o Lato Oscuro? Star Wars sbarca sulle app di Google

Jedi o Sith? Almeno su internet, ora si può decidere da che parte stare. Mentre fanno il conto alla rovescia per l'uscita del settimo episodio della saga, il 16 dicembre, i fan di Star Wars possono divertirsi con l'ultima trovata di Google. In collaborazione con Disney, il colosso di Mountain View celebra l'evento con il lancio di un sito ( google.com/starwars ) che permette di personalizzare a tema il proprio account . L'operazione è semplicissima: bisogna innanzitutto scegliere - ma l'opzione è reversibile - fra il Lato Chiaro o quello Oscuro della Forza . Nel giro di qualche ora, le app di Google, da Gmail a Youtube, da Chrome a Maps, cambieranno aspetto, mantenendo ovviamente intatta la loro funzionalità. Come? Ad esempio con sfondi ispirati ai personaggi di Guerre Stellari che cambiano ogni volta che si usa il motore di ricerca o la barra di caricamento delle pagine che si trasforma in una spada laser .

Non basta, perché su Google Calendar saranno automaticamente sincronizzati gli eventi importanti legati all'uscita dell'evento e con l'hashtag #ChooseYourSide si può condividere la propria scelta sui social network e controllare se sta prevalendo il Lato Chiaro o quello Oscuro. Per la cronaca: per ora va per la maggiore - anche se di poco - il Lato Oscuro. Ma non stupisce troppo: in fin dei conti, i cattivi sono quasi sempre più simpatici.