L evoluzione delle bambole gonfiabili si chiama Harmony , la compagna robot

Le "bambole reali" sono solo fantasia? Real Doll nasce in un'anonima fabbrica della California , a San Marcos, dove la società " Abyss Creations " sta rivoluzionando Il mondo del sesso, verso un futuro assurdo fino a qualche anno fa. Il fondatore Matt McMullen racconta al The Guardian il suo ambizioso progetto: realizzare il robot sessuale umanoide tecnologicamente più avanzato. Così, dopo vent'anni nel business delle bambole sexy in silicone, è stata creata " Harmony ", un sexy-robot umanoide che grazie all' intelligenza artificiale parla, impara e rende felici i suoi proprietari memorizzando le loro preferenze.

La "stanza Realbotix" dove Harmony è stata assemblata si compone di superfici di pino verniciate coperte con fili e schede elettriche. Le parti del corpo vengono create attraverso una stampante 3D, per poi essere inserite all'interno dello scheletro in pvc.



La nuova bambola robotica del sesso è il risultato di più tecnologie convergenti: il software di riconoscimento vocale e visivo, la tecnologia di rilevamento del movimento e l'ingegneria animatronica possono essere combinati per creare bambole capaci di dare un caloroso benvenuto sorridente, di divertire con una conversazione simpatica e di essere sempre disponibili per il sesso.



McMullen ha investito centinaia di migliaia di dollari in questo progetto, giunto ora alla versione 2.0 della sexy-doll Harmony, evoluta attraverso sei differenti iterazioni di hardware e software. Il modello attuale, con una testa robotizzata e l'implemento dell'intelligenza artificiale, costerà 15mila dollari quando arriverà sul mercato, a fine anno. Il reparto Realbotix della società avrebbe intenzione di produrre mille esemplari entro la fine del 2017 per una prima lista di clienti che si sono dimostrati interessati all'acquisto del nuovo sex toy quasi reale.



Di fronte all'incredibile ritmo di sviluppo della tecnologia, sono molte le critiche anche riguardo a quest'ultima novità, alcune delle quali si fondano su una forma di preoccupazione per l'accostamento uomo-robot, che sembrerebbero diventare sempre più simili.