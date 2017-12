Impennata di attacchi hacker durante le Feste: occhio alle app di Natale

Evitare le app a tema natalizio, fare attenzione alle cartoline elettroniche e ai messaggi via social e via e-mail e diffidare dalle offerte "troppo belle per essere vere" su viaggi e shopping. E' quanto afferma Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di sicurezza e membro del Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Durante le Feste, infatti, si osserva un'impennata di tentativi di frode e di attacchi informatici condotti via web.