Il futuro di Facebook? Solo video, basta testo scritto

Il futuro di Facebook? Solo video, niente più testo scritto. E' la previsione di Nicola Mendelsohn, vicepresidente per Europa, Medio Oriente e Africadella piattaforma creata da Zuckerberg. Mendelsohn ha spiegato che il testo è in declino sulle bacheche degli utenti, pertanto nei prossimi anni la comunicazione potrebbe avvenire solo tramite filmati. "I video sono il modo migliore per raccontare una storia e fornire informazioni in pochissimo tempo" - ha aggiunto.