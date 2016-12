Facebook, anche in Italia si può lasciare il profilo in eredità

Lo dichiara all'Ansa Laura Bononcini, responsabile delle relazioni istituzionali di Facebook Italia, specificando che la novità è in fase di rilascio. I fruitori non riceveranno nessun avviso riguardo il cambiamento in corso, ma potranno controllare da soli se il proprio account è stato aggiornato. E'sufficiente accedere alla “home” e cliccare sul “triangolino rovesciato” in alto a destra. A questo punto appariranno una serie di voci tra cui “impostazioni”. Tra queste cliccate su “protezione” e se appare “contatto erede” potrete compilare il vostro testamento digitale.



Due possibilità: designare una persona scegliendo dalla propria lista di amici oppure chiedere che il proprio account venga definitivamente rimosso dopo il decesso. L'erede non potrà però accedere ad alcune funzioni come creare nuovi post o leggere i messaggi privati. Avrà invece la possibilità di spostare un vecchio post nella parte alta della bacheca, rispondere a nuove richieste di amicizia e aggiornare l'immagine del profilo. Quindi, fate bene attenzione a chi scegliete come "contatto erede".