Dal G7 al concerto di Vasco: al drone della polizia il "Roma Awards 2018"

Impiegato in occasione di importanti vertici internazionali e grandi eventi di spettacolo a supporto dei controlli antiterrorismo, il drone della Polizia di Stato ha ricevuto il premio "Roma Drone Awards 2018". L'"agente" con le ali è in attività dal 2017: il suo primo banco di prova è stato il Festival di San Remo. Nel palmares, poi, l'utilizzo in situazioni operative come i posti di controlli lungo le vie di accesso a una città e in occasione dei diversi appuntamenti del G7. In servizio anche al concerto di Vasco Rossi che si è svolto in un parco pubblico di Modena con oltre 250 mila persone.