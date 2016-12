Batteria "esplosiva", Samsung stoppa l'uscita in Italia del Galaxy Note 7

Contrordine: il Samsung Galaxy Note 7 della Samsung non uscirà in Italia il 2 settembre. Il gioiellino della casa sudcoreana, in commercio da qualche giorno anche negli Usa, presenta un difetto: in carica la batteria si surriscalda ed esplode. L'incidente ha finora colpito due esemplari del tanto atteso phablet, il nuovo smartphone che è anche tablet e si usa con la penna.

Ufficialmente la società ha confermato di aver interrotto temporaneamente le spedizioni del device, ma è rimasta sul vago circa le motivazioni, giustificandosi con la necessità di "condurre ulteriori test sulla qualità".



In realtà, tecnici di Samsung starebbero cercando di capire se il difetto dipende dalle batterie o dal sistema di ricarica e alimentazione e se sarà necessario sostituire tutti i phablet venduti o solo le partite ritenute difettose.



In Corea il device è in commercio dal 19 agosto e ha fatto registrare 400mila unità vendute. In Usa lo sbarco è avvenuto da qualche giorno, mentre in Italia il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi sugli 879 euro.