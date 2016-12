Attacco hacker al super provider dns, resi invisibili diversi siti internazionali

Vari siti come Twitter, Spotify, Cnn, Netflix, Visa, Cnn, Amazon e Reddit sono rimasti "invisibili" sulla costa orientale degli Stati Uniti a causa di diversi attacchi hacker contro il provider dns Dyn . Si tratta di uno dei principali servizi di questo tipo, e un suo blocco fa sì che le aziende associate non riescano più a caricare i propri siti web. Il Dipartimento americano per la sicurezza nazionale ha aperto un'inchiesta e indaga anche l' Fbi .

Primo blocco durato un paio d'ore - Il primo blocco è durato circa due ore, mentre ora il traffico è ripreso regolarmente. Lo rende noto la stessa Dyn, i cui server sono stati presi di mira - si spiega - da pirati informatici che hanno mandato in tilt il sistema provocando un sovraccarico di traffico.



I successivi attacchi - Il secondo attacco è avvenuto circa quattro ore dopo il primo. "Continuiamo ad avere problemi", aggiunge la società che gestisce i server di migliaia di aziende". Il maxi-attacco ha creato disagi anche sulla rete della PlayStation, del gruppo Sony. Un terzo è arrivato dopo poche ore ancora.



Attacco non è opera di Stati stranieri - Secondo la Cnbc, che cita alcune fonti, l'ondata di cyber-attacchi che ha colpito gli Stati Uniti non sarebbe stata orchestrata da unoStato straniero, ma si tratterebbe di "vandalismo su internet".



Cosa sono i dns - Il provider, Dyn, ospita i cosiddetti Domain Name Server (Dns), grazie ai quali il semplice nome di un sito web viene tradotto in un indirizzo IP che i computer usano per identificare sé stessi su una rete. L'attacco in questione è stato un "Distributed Denial of Service" (DDoS); in pratica i pirati informatici hanno impedito il regolare flusso di dati sovraccaricando server con informazioni inutili e ripetute richieste di caricamento di pagine web.