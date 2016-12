Ragazza-genio ricarica il telefono in 20 secondi

- Dimenticatevi del tempo in cui aspettavate ore per ricaricare completamente la batteria del vostro cellulare, da oggi bastano venti secondi e tutto grazie ad una ragazza di 18 anni. Eesha Khare ha inventato un accumulatore di energia che può essere caricato molto più velocemente di quanto non facciano le classiche batterie.

Lo ha chiamato Supercapcitor, un oggetto sensazionale che, in uno spazio ristretto, permette di contenere molta energia, caricarla velocemente al suo interno e mantenerla per un tempo molto lungo. Questa invenzione, durante la fiera internazionale della scienza della Intel, ha permesso alla giovane californiana di vincere il premio di 50 mila dollari del concorso per i giovani scienziati bandito dalla stessa multinazionale.

La velocità non è l’unico vantaggio del Supercapacitor, infatti permette di compeltare 10 mila cicli di ricarica, a fronte dei mille cicli delle batterie ricaricabili tradizionali. Queste nuove batterie potranno essere utilizzate per tutti i cellulari e per qualunque altro strumento elettronico portatile, rivoluzionando così le nostre tempistiche di autonomia dalle prese elettriche.