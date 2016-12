Usa, arriva il fucile intelligente: per fare centro basta guardare nel mirino premere il grilletto

06:13 - Come se il dibattito sul controllo delle armi non fosse abbastanza teso, negli Stati Uniti, una startup americana ha lanciato un fucile da caccia intelligente. L’arma, si chiama TrackingPoint Rifle e costa 22mila dollari, ha un’antenna Wi-Fi, sensori ambientali, una bussola, mirino laser e ottica digitale che proietta un’immagine a colori.

Il TrackingPoint Rifle non ha incontrato il favore dei cacciatori che si chiedono quali abilità ci vogliano per colpire un cervo con questo sistema d’arma.

L’ideatore del fucile, Jason Schauble, sostiene che non c’è niente di sbagliato nella sua arma: “E’ pensato per i giovani, ci sono smarphone, smartTv, perché non pensare a fucili intelligenti che postano video su Facebook?”

Tuttavia, le potenzialità criminali di quest’arma lasciano perplessi anche gli addetti ai lavori. Un veterano del Vietnam, Chris Frandsen, intervistato dalla Npr teme che questo tipo di tecnologia possa scoperchiare un vero e proprio vaso di Pandora determinato da terroristi e persone con disagio psichico che potrebbero entrare in possesso di quest’arma.

Alle critiche risponde Schauble: “Vendiamo direttamente i nostri prodotti, io conosco uno ad uno i miei consumatori” anche se deve ammettere di avere già una lunga lista d’attesa per entrare in possesso di questo fucile.

Non solo i consumatori, anche gli altri produttori di armi sono interessati alla tecnologia alla base di quest’arma: la Remington Rifles avrebbe già contattato Schauble per inserire alcune funzionalità del TrackPoint Rifle in un suo nuovo prodotto da lanciare sul mercato al prezzo di 5mila dollari.