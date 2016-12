Truffa su Facebook, pagina promuove concorso social che regala prodotti Apple e Samsung

- I prodotti elettronici di alta gamma fanno gola a molti. E molti, complice una cieca fiducia nei social network, pensano, in buona fede che possa esistere qualcuno che regala prodotti Apple e Samsung. Sono truffe che, ciclicamente, compaiono su Facebook e nelle quali cascano molti utenti, ma chi ci guadagna e come funzionano?

L’annuncio diventa virale - Da martedì su Facebook circolano annunci che recitano:

Abbiamo ricevuto 20 iPhone 5 16GB che non possono essere venduti perché non sono sigillati. Per questo motivo, stiamo facendo una lotteria su questa pagina! Tutto quello che dovete fare è completare i semplici passi qui sotto per partecipare!

Fase 1. Metti "Mi piace" alla foto e alla pagina

Passo 2. Condividi questa foto.

Passo 3. Commento colore nero / bianco

I fortunati vincitori saranno selezionati entro l'8 Marzo. Solo le persone che hanno completato tutte le fasi possono partecipare. I vincitori saranno annunciati alla nostra fan page di Prodotti Apple Gratuiti o in messaggio privato in modo da assicurarsi che ci segui su Facebook. Buona fortuna

Una volta messo il like, nessuno, però, verrà sorteggiato.

Profili per le aziende - I furbacchioni che hanno ideato questa truffa, infatti, non sono dei benefattori: una volta accumulato un numero sufficiente di like, come spiega il blog Apple Zein, , venderanno le pagine ad aziende (o comunque a terzi) che le useranno per promuovere i propri prodotti, con buona pace di chi si è preso la briga di mettere “mi piace” e condividere l’annuncio patacca su Facebook.