Addio alla stellina su Twitter e Vine, per i like arriva l'icona a cuore

Gli utenti più attenti se ne saranno accorti: da pochissimo è sparita su Twitter e Vine la stellina da cliccare per segnalare un contenuto "preferito", sostituita da un cuore, che d'ora in poi si chiamerà like, anziché favorite. "A differenza della stella - spiegano da Twitter per motivare la scelta - il cuore è un simbolo universale che ha un significato analogo in tutte le lingue e culture del mondo. È più eloquente, permette di trasmettere una serie di emozioni e connette facilmente le persone tra loro". Il sito assicura che i test di gradimento hanno promosso a pieni voti la novità, pensata per rendere l'utilizzo del social "più semplice e gratificante".

Disponibili da oggi su Twitter per iOS e Android, twitter.com, TweetDeck, Twitter per Windows 10, così come sull'app Vine per Android e sul sito web vine.co, presto i nuovi cuoricini saranno introdotti anche su Vine per iOS e su Twitter per Mac. I due social network, insomma, seguono le orme Periscope, l'app amata dalle star che permette di condividere dirette video con i propri follower e che, come Vine, è di proprietà della piattaforma di microblogging capitanata da Jack Dorsey.



La stessa icona con il cuoricino, peraltro, è usata per segnalare l'apprezzamento ottenuto da ciascuno scatto anche su Instagram, comprata tre anni fa da Facebook, dove invece il 'mi piace' si esprime con l'ormai celebre pollice alzato. Almeno finora, perché in Spagna e Irlanda è partita da poco meno di un mese la sperimentazione Reactions, che permette la scelta fra 7 diverse "emozioni": fra le emoticon disponibili, manco a dirle, c'è un cuoricino rosso. Più di un semplice 'like', un appassionato love.