Washington, prima corsia pedonale per chi usa lo smartphone!

14:49 - Leggere sms, scrivere mail, guardare su internet camminando per strada senza essere investiti? Per il momento si può... Almeno a Washington, precisamente sul marciapiede della 18th Street Nortwest dove nasce una corsia dedicata proprio a chi utilizza il cellulare talmente tanto da non potersi staccare nemmeno quando ci si sposta a piedi.

Un marciapiede diviso in due: una parte per chi passeggia utilizzando lo smartphone, l’altra quella per i pedoni che preferiscono guardare dove camminano. Una simpatico avviso è stato stampato sulla corsia degli utilizzatori di cellulari: “Passeggiate da questa parte a vostro rischio e pericolo!”. Altra particolarità di questa corsia sono le tantissime frecce disegnate sull'asfalto che guidano il pedone mentre guarda il display del proprio telefono, visto che la sua la testa dovrebbe essere inclinata verso il basso!

Ma anche qui il "trucchetto" c'è: non è una vera e propria corsia costruita ad hoc dalle istituzioni della città, bensì un esperimento del National Geographic che si sta preparando per la prossima serie televisiva dedicata al comportamento umano. Nella vita di tutti i giorni, comunque,i pedoni passano le loro giornate e i minuti dedicati agli spostamenti con gli occhi sui cellulari. Chissà se questo esperimento non si tramuti presto in realtà.