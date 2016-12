Sei in giro e non sai dove andare in bagno? Tranquillo, ci pensa un'app

15:53 - Il concetto è semplice: ti trovi in giro e hai una grande necessità di utilizzare una toilette? Ci pensa AirWnc, l'app per smartphone che in un batter d'occhio ti trova il bagno più vicino, comodo e confortevole per te al prezzo di 4 euro per quindici minuti. Il servizio non è ancora disponibile, e chissà se un giorno lo sarà, ma l'idea è molto divertente e sicuramente utile.

Abbiamo intervistato l'ideatore del progetto, Edoardo Scognamiglio, Creative Director di ComboCut, agenzia specializzata nella produzione di campagne video. "Abbiamo semplicemente pensato a una necessità che hanno le persone quando sono in giro e hanno bisogno di utilizzare una toilette, e così abbiamo buttato giù la storia. Per il nome abbiamo preso spunto da Air B&B, e sulla falsa riga dell'applicazione nata per trovare camere e alloggi in cui dormire, è nata AirWnc. Sfortunatamente siamo un'agenzia di video editing e non realizziamo app per smartphone, ma dato che molte idee ci balzano per la testa, perchè non provare a creare uno spunto per un'eventuale azienda che voglia concretizzare il progetto?" Ora resta solo da attendere che qualche compagnia sia lungimirante e creda nell'utilità di AirWnc.