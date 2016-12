19 marzo 2014 Google lancia pure in Italia Chromecast, la chiavetta che porta il web sulla tv Supporta già Chrome, YouTube, Google Play Film e Play Musica e molto altro Tweet google 0 Invia ad un amico

16:49 - Google lancia pure nel nostro Paese Chromecast, il dispositivo che permette di trasmettere i contenuti del web sul televisore. Compatibile con qualsiasi televisore dotato di una porta HDMI, Chromecast può essere controllato senza telecomandi, usando smartphone, tablet o laptop.

Diversamente da altre soluzioni per lo streaming, Chromecast consente una gestione multitask, per esempio inviare un’email o aggiornare il proprio status da social network mentre si guarda qualcosa in tv.



“Chromecast è il modo più veloce per portare in TV film, musica e molti altri contenuti online”, dichiara Mario Queiroz, director Product Management di Google. “Per le persone dovrebbe essere semplice poter guardare quello che vogliono, ovunque si trovano e siamo felici di poter estendere la semplicità di Chromecast a mercati internazionali”.



Il recente lancio “Chromecast per developers” consentirà a Chromecast di evolvere nel tempo. In poche settimane infatti oltre 3.000 sviluppatori in tutto il mondo si sono iscritti per rendere le loro app e i loro siti compatibili con Chromecast. Presto saranno quindi disponibili ancora più show televisivi, film, video, sport, musica, giochi tra cui poter scegliere.



Oltre alle app come YouTube, Google Play Film o Google Play Musica, Google sta lavorando con diversi produttori di contenuti locali per permettere di guardare più film e programmi televisivi. Alcuni esempi internazionali sono BBC iPlayer nel Regno Unito; France TV Pluzz e SFRTV in Francia con CanalPlay presto in arrivo e infine Watchever in Germania con Maxdome presto disponibile.



D’ora in avanti non sarà più necessario radunarsi tutti attorno ad un portatile per guardare Sherlok Holmes che risolve il suo ultimo caso ma basterà semplicemente far partire il video, mettersi comodamente seduti e guardarlo dallo schermo della tv di casa.

Attualmente Chromecast supporta Chrome, YouTube, Google Play Film e Play Musica, Vevo, Red Bull TV, Plex, Viki, Real Player Cloud, Avia, Revision 3 e BeyondPod. Chromecast eseguirà automaticamente tutti gli aggiornamenti per rendersi compatibile con un numero sempre maggiore di app. Funziona con gli smartphone e tablet Android, con iPhone e iPad, con Chrome per Windows, Chrome per Mac e Chromebook Pixel.