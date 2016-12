Facebook sgancia 2 miliardi di dollari per Oculus, società realtà virtuale

07:09 - Nuovo acquisto di Facebook dopo WhatsApp. Il colosso dei social network ha comprato Oculus per 2 miliardi di dollari, di cui 400 milioni di dollari in contanti e 23,1 milioni di azioni Facebook. Oculus è leader nella tecnologia della realtà virtuale. "Facebook punta ad ampliare gli attuali vantaggi di Oculus nei giochi a nuove aree, incluse la comunicazione, i media, l'intrattenimento", si legge in una nota.

"Il mobile è la piattaforma di oggi e ora ci stiamo anche preparando alle piattaforme di domani", ha affermato l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, sottolineando che "Oculus ha la possibilità di creare la piattaforma più social di sempre, e cambiare il modo in cui lavoriamo, giochiamo e comunichiamo".



"Siamo contenti di poter lavorare con Mark e Facebook per offrire la migliore piattaforma di realtà virtuale del mondo", ha dichiarato Brendan Iribe, il co-fondatore e l'amministratore delegato di Oculus, precisando che "la realtà virtuale sarà definita in modo forte dalle esperienze sociali che connettono le persone in nuove e magiche modalità. E' una tecnologia che trasforma e consente al mondo di provare l'impossibile".



L'acquisizione di Oculus arriva per Facebook a un mese di distanza da quella di WhatsApp per 19 miliardi di dollari. Facebook ha speso un miliardo di dollari nel 2012 per acquistare Instagram. A differenza di queste, però, Oculus è un produttore di hardware. Oculus, start up che sta cercando di diffondere la realtà virtuale con i suoi occhiali Oculus Rift, manterrà il suo quartier generale a Irvine, in California.