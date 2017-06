Bastabufale: la notizia della zanzara che trasmette il morbo di Chagas è falsa

Da qualche giorno sta girando in Rete un articolo dal titolo: "Se vedete questo insetto nella vostra casa uscite immediatamente! E chiamate qualcuno che vi aiuti! La ragione è spaventosa!" Nel testo, in realtà, sono diversi gli insetti in questione e si fa anche molta confusione: si parla di cimici, zanzare e parassiti in grado di trasmettere malattie molto pericolose, come il morbo di Chagas, ma senza informare correttamente i lettori. A smascherare la bufala è stato il sito Butac , che ha spiegato anche come stanno davvero le cose.

Sull'articolo pubblicato in Rete si legge: "Oggi parleremo di un insetto che è estremamente pericoloso. Molte persone spesso lo ignorano quando lo vedono in casa. Ma se ne vedete uno, occorre eliminarlo rapidamente ed evitare che si annidi. Questo insetto è conosciuto con il nome di zanzara Aedes aegypti, portatrice di malattie come dengue, Chikungunya e il virus Zika. Queste malattie sono molto pericolose e perfino mortali". L'immagine corredata a questo testo, però, non raffigura la zanzara di cui si sta parlando, bensì una cimice.



Subito dopo, senza alcuna correlazione, nell'articolo si inizia a parlare di un altro pericoloso insetto: "Gli insetti chiamati Barbieri, sono ancora più dannosi. Oltre ad essere molto strani, sono estremamente pericolosi e di solito attaccano di notte durante il sonno. Analogamente alle zanzare, succhiano sangue. Si rimane quindi infettati, con il parassita che si insinua sotto la pelle. Dopo pochi giorni, il parassita può trasformarsi nel sintomo di Chagas, che si presenta come una comune influenza, ma è destinata ad aggravarsi".



A scoprire la falsità delle notizie riportate è stato Butac, che ha verificato l'autenticità dell'immagine con una semplice ricerca su Google. Grazie ai risultati restituiti dallo stesso motore di ricerca, il sito che smaschera bufale si è accorto anche che la malattia di Chagas è trasmessa da un tipo di cimice, e non dagli insetti Barbieri così come sostenuto dall'articolo.



A confermare la fake news è anche Wikipedia: "La malattia di Chagas, nota anche come tripanosomiasi americana, è una parassitosi, con forme cliniche acute e forme croniche, causata dal protozoo Trypanosoma cruzi. Il serbatoio del parassita sono gli individui infettati cronicamente. I vettori sono cimici ematofaghe di generi diversi. Si trasmette principalmente per mezzo di insetti noti come Triatominae".