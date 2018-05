Violenza sulle donne, Matteo Salvini firma per la legge del "codice rosso"

Tante risate, a "Vuoi Scommettere?", ma anche il giusto spazio al sociale. Michelle Hunziker, che durante la prima puntata ha incontrato il leader di FI, continua con la sua scommessa di riuscire a far approvare da tutti i politici con i quali si incontrerà una legge che istituisca un codice rosso per tutte le denunce di violenza. Queste avranno priorità su tutte le altre e le autorità dovranno intervenire entro 24 ore, massimo 48. Dopo la firma di Silvio Berlusconi è il turno di Matteo Salvini, che accetta senza esitazione dichiarando: "Ritengo assolutamente giusto quello che proponete. Se ci sono delle vite a rischio, donne, uomini o minori che denunciano una violenza che sta per arrivare, ci vuole il codice rosso, in pronto soccorso come in tribunale".