Verissimo, Stefano Bettarini: “Ecco il mio nuovo amore Nicoletta”

Stefano Bettarini presenta la sua nuova fiamma a Verissimo: “Lei è Nicoletta, ci siamo innamorati a prima vista, uno sguardo ed è stato colpo di fulmine. L’ho contattata subito, ma lei era fidanzata”. I due hanno 22 anni di differenza e stanno insieme da 5 mesi. “Abbiamo passato solo 4 notti separati l’uno dall’altra e non abbiamo dormito affatto”, ha confermato Nicoletta. I due si sono subito “fidanzati in casa” tanto che Bettarini l’ha già presentata ai suoi figli avuti con Simona Ventura. E sul passato da latin lover di Stefano, la ragazza commenta: “Non è un peso per me. Mi piace che Stefano abbia recuperato il suo rapporto con Simona, perché so cosa significa vivere in una famiglia di genitori divorziati. Mi piace dargli dei consigli”. Bettarini poi rivolgendosi alla Toffanin aggiunge: “la vedi così dolce è saggia, ma in realtà è un peperino, quando c’ha da dire la sua non le manda a dire”.