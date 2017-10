Verissimo, Loredana Lecciso: "Io e Al Bano stiamo insieme senza se e senza ma"

Loredana Lecciso, ospite di Verissimo risponde alle parole di Romina Power che la scorsa settimana aveva dichiarato di amare ancora Al Bano. Alla conduttrice Silvia Toffanin, la Lecciso ha confessato: "Comprendo che dall’esterno le parole di Romina possano sembrare dirompenti ma le ho trovate divertenti. Forse come mamma dei miei figli potrei non averle gradite particolarmente. È stata un’ironia divertente ma opinabile”. E sulla relazione artistica tra suo marito e la sua ex ha aggiunto: "Il concerto è un momento loro. L’ho anche vissuto come un momento di tregua, di pace. È stato molto più piacevole vederli esibire sulle tavole di un palcoscenico piuttosto che in un’aula di tribunale. Uno può crederci o meno, ma la verità è questa per me”.



E alla domanda della Toffanin se sia gelosa o meno, Loredana risponde: "Sono gelosissima, lo sono sempre stata e ho sofferto tanto per la gelosia, 20 anni fa ero gelosa anche di Romina, e Albano lo sa". La Lecciso parla poi del suo rapporto con il cantante di Cellino San Marco: "Io e lui stiamo insieme senza se e senza ma. La nostra unione ha raggiunto quasi la maggiore età, sono 17 anni che stiamo insieme".